На Украину прибыл очередной самолёт с военной помощью от США
- AP
«Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краёв! Сегодня поступило ещё 90 тонн боеприпасов от США для Вооружённых сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1,3 тыс. тонн!» — написал глава Минобороны Украины Алексей Резников в Facebook.
Ранее министр сообщил о прибытии двух других американских самолётов с комплексами Javelin и прочим оборонительным вооружением.
По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, страны-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.