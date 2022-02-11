На Украину прибыл очередной самолёт с военной помощью от США

На Украине приземлился очередной самолёт с военной помощью от США, на борту которого было 90 тонн боеприпасов.

«Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краёв! Сегодня поступило ещё 90 тонн боеприпасов от США для Вооружённых сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1,3 тыс. тонн!» — написал глава Минобороны Украины Алексей Резников в Facebook.

Ранее министр сообщил о прибытии двух других американских самолётов с комплексами Javelin и прочим оборонительным вооружением.

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, страны-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.