Глава Минобороны Украины сообщил о прибытии двух самолётов США с комплексами Javelin
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«Ещё две птицы с военной помощью от наших партнёров из США в Киеве. Javelins, снаряды для гранатомёта и другое оборонительное снаряжение для Вооружённых сил Украины», — написал он в Twitter.
Резников добавил, что американские самолёты за сутки доставили на Украину около 130 т вооружений.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страны-партнёры предоставили Украине военную помощь на сумму около $1,5 млрд.