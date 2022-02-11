Глава Минобороны Украины сообщил о прибытии двух самолётов США с комплексами Javelin

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что два американских самолёта доставили украинской армии комплексы Javelin и другое оборонительное вооружение.

«Ещё две птицы с военной помощью от наших партнёров из США в Киеве. Javelins, снаряды для гранатомёта и другое оборонительное снаряжение для Вооружённых сил Украины», — написал он в Twitter.

Резников добавил, что американские самолёты за сутки доставили на Украину около 130 т вооружений.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страны-партнёры предоставили Украине военную помощь на сумму около $1,5 млрд.