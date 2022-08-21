Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине американского оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» высказался о качестве применяемого на Украине американского оружия.

«Мы посмотрели те же самые гаубицы М777. Очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях она очень капризная», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что российские гаубицы, в отличие от американских, просты в обслуживании и просты в ремонте.

«То же самое касается Javelin. Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продаёт. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (Javelin. — RT) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего «Корнета», — добавил он.

Ранее Шойгу заявил, что российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине.