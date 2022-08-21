Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» во время операции на Украине
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«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — цитирует его ТАСС.
По словам министра обороны, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал».
3 августа российские военнослужащие применили в ходе специальной военной операции новую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград».