Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» во время операции на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине.

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — цитирует его ТАСС.

По словам министра обороны, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал».

3 августа российские военнослужащие применили в ходе специальной военной операции новую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград».