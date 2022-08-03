ТАСС: российские военные применили на Украине новую снайперскую винтовку «Сталинград»
- РИА Новости
«Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе», — заявил он.
Уточняется, что снайперская винтовка показала высокую точность в работе на дистации до 1,5 км.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34.