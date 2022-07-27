РИА Новости: ВС России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс
«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, новые разведкомплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций средств ПВО и украинских радиолокационных станций.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, а также четыре склада с вооружением в ДНР.