РИА Новости: ВС России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс

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Вооружённые силы России начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, новые разведкомплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций средств ПВО и украинских радиолокационных станций.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, а также четыре склада с вооружением в ДНР.

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