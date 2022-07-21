РИА Новости: российские войска в ходе спецоперации применяют усиленные боеприпасы «Ланцет»

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Российские военные в ходе специальной военной операции применяют против украинской армии модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полёта в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более 5 кг», — заявил он.

Отмечается, что объём боевого заряда у базовой версии дрона на 2 кг меньше.

Такие боеприпасы, по словам источника, используются для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники противника.

В июне стало известно, что дроны-камикадзе российского производства «КУБ» и «Ланцет» успешно применяются в зоне боевых действий на Украине.

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