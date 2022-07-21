РИА Новости: российские войска в ходе спецоперации применяют усиленные боеприпасы «Ланцет»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полёта в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более 5 кг», — заявил он.
Отмечается, что объём боевого заряда у базовой версии дрона на 2 кг меньше.
Такие боеприпасы, по словам источника, используются для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники противника.
В июне стало известно, что дроны-камикадзе российского производства «КУБ» и «Ланцет» успешно применяются в зоне боевых действий на Украине.