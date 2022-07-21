ТАСС: российские военные применили на Украине самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак»

Российские военные в ходе спецоперации на Украине применили самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.