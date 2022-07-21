ТАСС: российские военные применили на Украине самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак»

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Российские военные в ходе спецоперации на Украине применили самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С», — отметил он.

Источник добавил, что винтовка использовалась военнослужащими под Харьковом и Киевом.

Достоинством «Сумрака» является сочетание мощных патронов и высокой точности огня на сверхдальние расстояния.

Ранее стало известно, что российские военные в ходе специальной военной операции применяют против украинской армии модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью.

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