ТАСС: российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейший дрон «Ласточка»

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Российские военные применили в ходе специальной военной операции на Украине новейший лёгкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий», — заявил он.

Ранее стало известно, что российские военные в ходе специальной военной операции используют против украинской армии модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью.

Кроме того, ВС России применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак» и электромагнитные комплексы «Ступор».

Вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме заявил, что российская армия с начала военной спецоперации на Украине бесперебойно получает всё необходимое.

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