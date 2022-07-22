ТАСС: российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейший дрон «Ласточка»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Российские ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий», — заявил он.
Ранее стало известно, что российские военные в ходе специальной военной операции используют против украинской армии модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью.
Кроме того, ВС России применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак» и электромагнитные комплексы «Ступор».
Вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме заявил, что российская армия с начала военной спецоперации на Украине бесперебойно получает всё необходимое.