«Не брезгуют откровенной ложью»: как США пытаются переложить на Россию вину за ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Власти США продолжают игнорировать объективные данные об обстрелах территории Запорожской АЭС и о ситуации на объекте, тем самым поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе. Так в российском постпредстве при ООН прокомментировали положение дел на ЗАЭС. Ситуацию на атомном объекте в ходе телефонного разговора также обсудили Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Президент РФ обратил внимание французского коллеги, что систематические обстрелы территории ЗАЭС украинскими военными создают опасность возникновения масштабной катастрофы. По мнению аналитиков, США заинтересованы в затягивании конфликта на Украине и Вашингтон не волнуют возможные последствия ЧП на Запорожской АЭС, которые их не коснутся напрямую. Это «издержки», на которые Штаты готовы пойти, полагают эксперты.

Соединённые Штаты продолжают игнорировать объективное положение дел в районе Запорожской АЭС, тем самым провоцируя киевский режим на продолжение обстрелов этого атомного объекта. Такую позицию озвучили в российском постпредстве при ООН, распространившем среди членов Совбеза международной организации письмо с информацией о действиях Украины в отношении ЗАЭС и их потенциальных последствиях.

«США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе», — подчеркнули дипломаты.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне констатировали, что в ситуации вокруг Запорожской АЭС американская сторона не брезгует откровенной ложью в попытках очернить Россию.

«По версии Госдепартамента, Россия пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, в то время как военнослужащие РФ якобы применяют насилие в отношении сотрудников атомной станции. Никаких доказательств не приводится, а главный виновник происходящего вновь оставлен за скобками», — отметили в дипмиссии.

«Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в комментарии посольства.

В публикации отмечается, что в конечном счёте действия ВСУ могут привести к утечке радиации, нарушению целостности хранилища ядерных отходов и выводу реактора в состояние нештатной работы, в результате чего будет создана зона отчуждения, причём Россию попытаются обвинить в ядерном терроризме. Замалчивание администрацией США этих фактов недопустимо, подчеркнули дипломаты.

«Предупреждаем, что подобная безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придётся справляться многие десятилетия», — подытожили в дипмиссии.

Атомный кризис

Расположенная в городе Энергодар Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — перешла под контроль российских войск ещё в марте. Однако в последние недели украинские силы обстреливают территорию станции с использованием РСЗО, тяжёлой артиллерии и беспилотников.

Российские войска на Запорожской АЭС

AP

В Минобороны РФ действия киевского режима характеризуют как ядерный терроризм. При этом начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на днях заявил, что киевский режим при участии Вашингтона планирует вызвать «незначительную» аварию на Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Он также подчеркнул, что США при этом замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на атомной станции.

«Неслучайно в СМИ широко цитируются заключения специалистов американского агентства по контролю над вооружением и разоружением (город Вашингтон, округ Колумбия) и ряда других подобных учреждений западных стран, а не МАГАТЭ, которая имеет право на подобные выводы, о том, что возникновение масштабной катастрофы на ЗАЭС представляется маловероятным», — отметил Кириллов.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнул, что украинские силы обстреливают ЗАЭС с подачи США.

«Украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдёт, её последствия будут ощущаться во всех уголках мира», — сказал Патрушев.

Этот вопрос обсуждался и в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона 19 августа. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер обратил внимание французского коллеги на то, что систематические обстрелы украинскими военными территории ЗАЭС создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий.

В связи с этим главы государств отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. В Елисейском дворце позднее заявили, что Макрон планирует в ближайшие дни вновь обсудить с Путиным вопрос отправки миссии на ЗАЭС. В Париже уточнили, что президенты согласились с тем, что делегация МАГАТЭ может прибыть на атомный объект на условиях, согласованных с Киевом и ООН.

По словам российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, визит миссии может состояться в первых числах сентября, если опять не возникнут «посторонние факторы», имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ.

Он добавил, что, несмотря на заверения в обратном, Киев не заинтересован в визите инспекторов на станцию. «То, что делает украинская сторона, создаёт впечатление, что украинцы просто пытаются помешать проведению миссии. Похоже, что она им совсем не нужна, и отношение к ней у украинской стороны негативное», — подчеркнул дипломат.

Ещё в начале июня Москва и руководство секретариата агентства полностью согласовали маршрут и график миссии на Запорожскую АЭС. Возглавить делегацию должен был гендиректор организации Рафаэль Гросси. Однако в последний момент миссия была сорвана департаментом безопасности Секретариата ООН, подчёркивали в МИД России.

15 августа официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что визит инспекторов МАГАТЭ на АЭС возможен при въезде на объект с территории, подконтрольной украинской стороне. В свою очередь, Генсек ООН Антониу Гутерреш по итогам трёхсторонней встречи с Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове отметил, что визит экспертов МАГАТЭ на станцию возможен только через Киев.

Штаб-квартира МАГАТЭ

Gettyimages.ru

© Thomas Kronsteiner

Антироссийская позиция

Опрошенные RT эксперты констатируют, что США охотно поддерживают откровенную ложь киевского режима, связанную с тематикой Запорожской АЭС.

«Кто же на самом деле обстреливает ЗАЭС, создавая серьёзную угрозу радиоактивного заражения Восточной Европы? Этот вопрос американцы предпочли деликатно замять. Тем не менее официальная позиция Вашингтона состоит в том, что виновна во всём Россия, которая должна вывести свои войска с территории ЗАЭС, что, в свою очередь, якобы позволит обеспечить безопасность станции. Такого рода постановка вопроса абсолютно неприемлема для российской стороны. Вряд ли в таких условиях возможен какой-то конструктивный диалог», — отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, США продолжают потакать киевскому режиму, несмотря на очевидную опасность его действий.

«На мой взгляд, вряд ли что-то изменится в ближайшей перспективе. Не исключено, что в какой-то момент встанет вопрос о консервации станции, потому что продолжение её работы в условиях таких обстрелов становится крайне опасным», — считает Батюк.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что США не остановятся ни перед чем, чтобы затянуть конфликт на Украине.

«Поскольку задача США — максимально увеличивать интенсивность и продолжительность конфликта, они поддерживают все антироссийские позиции. В случае с ЗАЭС Вашингтон пытается каким-то образом объяснять чудовищные действия украинских вооружённых формирований, которые обстреливают станцию из американского оружия, чтобы фактически вызвать ядерную катастрофу», — отметил политолог.

Аналогичный нарратив транслируется и в Европе, а его цель — переложить ответственность за ситуацию на Россию и не допустить урегулирования конфликта, добавил Асафов. Последствия действий киевского режима не беспокоят США, подчеркнул политолог.

«Если в районе ЗАЭС произойдёт катастрофа, она никак не затронет территорию США, не окажет негативное влияние на американцев. Президент России уже упоминал, что Соединённые Штаты готовы воевать до последнего украинца. Вашингтон не волнуют возможные последствия ядерной катастрофы, которая способна поразить целый ряд стран в Европе, но не коснётся их. В данном случае это те издержки, на которые они готовы пойти», — заключил собеседник RT.