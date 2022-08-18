Генсек ООН Гутерреш заявил, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС возможен через Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможен через Киев.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

«Секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришёл к заключению, что на Украине у нас имеются возможности в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что визит миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев не является безопасным.

По словам Вишневецкого, такой путь миссии МАГАТЭ представляет собой большой риск, поскольку ВСУ — это «неоднородные вооружённые формирования».