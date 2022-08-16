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В МИД России назвали путь миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасным

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Визит миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев не является безопасным, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Представьте себе, что значит через Киев. Это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта», — цитирует его РИА Новости.

По словам Вишневецкого, такой путь миссии МАГАТЭ представляет собой большой риск, поскольку ВСУ — это «неоднородные вооружённые формирования».

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН готовы содействовать визиту делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Украину.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

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