В МИД России назвали путь миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасным

Визит миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев не является безопасным, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Представьте себе, что значит через Киев. Это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта», — цитирует его РИА Новости.

По словам Вишневецкого, такой путь миссии МАГАТЭ представляет собой большой риск, поскольку ВСУ — это «неоднородные вооружённые формирования».

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН готовы содействовать визиту делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Украину.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.