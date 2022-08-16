В МИД России назвали путь миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасным
«Представьте себе, что значит через Киев. Это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта», — цитирует его РИА Новости.
По словам Вишневецкого, такой путь миссии МАГАТЭ представляет собой большой риск, поскольку ВСУ — это «неоднородные вооружённые формирования».
Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН готовы содействовать визиту делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Украину.
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.