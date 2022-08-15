военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ООН заявили о готовности содействовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

Короткая ссылка
В ООН готовы содействовать визиту делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Украину. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В ООН заявили о готовности содействовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений причин срыва визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Дюжаррик сообщил, что МАГАТЭ является полностью независимой организацией и у секретариата нет полномочий блокировать деятельность агентства.

«В тесном контакте с МАГАТЭ секретариат ООН сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это», — приводит РИА Новости его слова.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить