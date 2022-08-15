В ООН заявили о готовности содействовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

В ООН готовы содействовать визиту делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Украину. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений причин срыва визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Дюжаррик сообщил, что МАГАТЭ является полностью независимой организацией и у секретариата нет полномочий блокировать деятельность агентства.

«В тесном контакте с МАГАТЭ секретариат ООН сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это», — приводит РИА Новости его слова.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва решительно осуждает попытки препятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.