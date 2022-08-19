В Париже сообщили, что Путин и Макрон согласились с условиями визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
- AP
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Об этом сообщили в Елисейском дворце.
«Президент Российской Федерации уведомил президента Франции о своём согласии на развёртывание этой миссии и указанные способы», — говорится в сообщении.
Как ранее отметили в Кремле, президенты России и Франции подчеркнули важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку, а с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие.
В российском МИД сообщили, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через территорию России будет предметом переговоров.