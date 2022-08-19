Путин и Макрон отметили важность отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ.

Об этом говорится в сообщении Кремля.

«Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку», — заявили в Кремле.

Путин подтвердил готовность России оказать инспекторам миссии необходимое содействие.

Разговор состоялся по инициативе Макрона. Стороны обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможен через Киев.