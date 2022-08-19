военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Макрон позвонил Путину

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщили в Кремле. Стороны обсудили ситуацию на Украине.
Макрон позвонил Путину
  • AP
  • © Markus Schreiber

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины», — говорится в заявлении Кремля.

В пресс-службе главы государства отметили, что Путин и Макрон условились продолжить контакты.

В конце июня Макрон допустил проведение новых переговоров с Путиным, отметив готовность к диалогу при необходимости.

Он также сообщил, что допускает возможность визита в Россию.

В Кремле заявили, что Путин с уважением относится к стремлению Макрона поддерживать диалог с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить