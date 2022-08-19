Макрон позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщили в Кремле. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины», — говорится в заявлении Кремля.

В пресс-службе главы государства отметили, что Путин и Макрон условились продолжить контакты.

В конце июня Макрон допустил проведение новых переговоров с Путиным, отметив готовность к диалогу при необходимости.

Он также сообщил, что допускает возможность визита в Россию.

В Кремле заявили, что Путин с уважением относится к стремлению Макрона поддерживать диалог с Россией.