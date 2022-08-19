Макрон позвонил Путину
- AP
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«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины», — говорится в заявлении Кремля.
В пресс-службе главы государства отметили, что Путин и Макрон условились продолжить контакты.
В конце июня Макрон допустил проведение новых переговоров с Путиным, отметив готовность к диалогу при необходимости.
Он также сообщил, что допускает возможность визита в Россию.
В Кремле заявили, что Путин с уважением относится к стремлению Макрона поддерживать диалог с Россией.