В Кремле заявили, что Путину импонирует стремление Макрона поддерживать диалог с Россией

Президенту России Владимиру Путину весьма импонирует линия французского лидера Эммануэля Макрона на поддержание диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы высоко ценим эти его (Макрона. — RT) качества и его последовательную позицию... что, несмотря на существующие фундаментальные разногласия на данный момент, всё-таки предпочтительным путём должен являться политико-дипломатический путь урегулирования. И Макрон последовательно проводит эту линию, и это весьма импонирует, в том числе и нашему президенту», — заявил Песков в интервью «Известиям».

Ранее Макрон заявил о необходимости поддерживать дипломатические связи с Россией.

Он также сообщил, что допускает возможность визита в Россию.