В Кремле заявили, что Путину импонирует стремление Макрона поддерживать диалог с Россией
- РИА Новости
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«Мы высоко ценим эти его (Макрона. — RT) качества и его последовательную позицию... что, несмотря на существующие фундаментальные разногласия на данный момент, всё-таки предпочтительным путём должен являться политико-дипломатический путь урегулирования. И Макрон последовательно проводит эту линию, и это весьма импонирует, в том числе и нашему президенту», — заявил Песков в интервью «Известиям».
Ранее Макрон заявил о необходимости поддерживать дипломатические связи с Россией.
Он также сообщил, что допускает возможность визита в Россию.