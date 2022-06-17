В Кремле заявили, что Путину импонирует стремление Макрона поддерживать диалог с Россией

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Президенту России Владимиру Путину весьма импонирует линия французского лидера Эммануэля Макрона на поддержание диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Путину импонирует стремление Макрона поддерживать диалог с Россией
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

«Мы высоко ценим эти его (Макрона. — RT) качества и его последовательную позицию... что, несмотря на существующие фундаментальные разногласия на данный момент, всё-таки предпочтительным путём должен являться политико-дипломатический путь урегулирования. И Макрон последовательно проводит эту линию, и это весьма импонирует, в том числе и нашему президенту», — заявил Песков в интервью «Известиям».

Ранее Макрон заявил о необходимости поддерживать дипломатические связи с Россией.

Он также сообщил, что допускает возможность визита в Россию.

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