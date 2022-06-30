Макрон не исключил новых контактов с Путиным и отметил готовность к диалогу

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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил проведение новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, отметив готовность к диалогу при необходимости.
Макрон не исключил новых контактов с Путиным и отметил готовность к диалогу
  • AFP
  • © BERTRAND GUAY

Он подчеркнул, что говорит с Путиным чаще, чем это делает американский лидер Джо Байден.

«Я всегда веду свои дискуссии с Путиным открыто... Каждый раз, когда это будет оправданно, я буду вести такие переговоры, потому что считаю, что в этом состоит ответственность Франции», — цитирует Макрона ТАСС.

Он также сообщил, что допускает возможность визита в Россию.

В Кремле заявили, что Путин с уважением относится к стремлению Макрона поддерживать диалог с Россией.

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