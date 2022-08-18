«Планируется нанесение артиллерийских ударов»: в Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

В Минобороны России заявили, что Киев планирует осуществить резонансную провокацию с артобстрелами Запорожской АЭС 19 августа во время визита Генсека ООН Антониу Гутерреша на Украину. По данным ведомства, в последующей за этими событиями техногенной катастрофе планируется обвинить Россию. Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что российские военные принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности АЭС.

Киев намерен подготовить резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявили в Минобороны России.

Как отметил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Россию планируется обвинить в создании техногенной катастрофы на электростанции.

«Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности», — заявили в российском оборонном ведомстве.

По его словам, подразделения 704-го полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть готовыми зафиксировать факт аварии на Запорожской АЭС, а также провести комплекс мероприятий по демонстрации якобы ликвидации её последствий.

Как добавил Конашенков, ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя.

Заявление Минобороны Российской Федерации

«Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополе», — заявил он.

В Минобороны также отметили, что украинское руководство распространяло слухи, что российские войска оккупировали Запорожскую АЭС и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь ядерным объектом.

Конашенков подчеркнул, что российских тяжёлых вооружений нет ни на территории Запорожской АЭС, ни в прилегающих к ней районах. Как уточнил представитель Минобороны РФ, в этих локациях находятся только подразделения охраны.

«Вооружённые силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС», — заключил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live» назвала созданную Киевом ситуацию вокруг Запорожской АЭС ядерным шантажом.

«Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом... Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?» — сказала Захарова.

По её словам, украинские власти шантажируют не одну страну или конкретную политическую единицу, а всю Европу.

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Делегация МАГАТЭ не может приехать на Запорожскую АЭС, пока украинская сторона ведёт обстрелы станции. Об этом в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Все этому (восстановлению контроля МАГАТЭ на объекте. — RT) должны содействовать. А чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано, — это чтобы были остановлены обстрелы Запорожской АЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока ведутся обстрелы, это опасно», — цитирует Вишневецкого ТАСС.

Между тем власти Запорожской области ранее отмечали, что руководство ООН не обращает внимания на факты обстрелов Запорожской АЭС. В частности, об этом говорил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если там и дальше продолжат игнорировать факты обстрелов АЭС украинскими боевиками и не будут пытаться их как-то вразумить, то впору переименовывать такую структуру в «Организацию определённых наций», так как сегодня ООН превратилась в площадку для продвижения геополитических интересов исключительно англосаксов», — сказал он в беседе с РИА Новости.