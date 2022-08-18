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Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС

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Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Отмечается, что планируется обвинить Россию в создании техногенной катастрофы на данной электростанции.

«Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что руководство ООН не обращает внимания на факты обстрелов Запорожской АЭС. По его словам, организация верит исключительно заявлениям лидеров западных стран. Он отметил, что всё это наводит на мысль о предвзятости руководства ООН.

17 августа Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов. Он планирует принять участие во встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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