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Минобороны России: ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя.
Минобороны России: ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что российских тяжёлых вооружений нет ни на территории Запорожской АЭС, ни в прилегающих к ней районах.

Там находятся только подразделения охраны.

17 августа сообщалось, что в районе Запорожской атомной электростанции зафиксировано не менее шести прилётов украинских снарядов, сама станция не пострадала.

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