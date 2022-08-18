Минобороны России: ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя.

«Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что российских тяжёлых вооружений нет ни на территории Запорожской АЭС, ни в прилегающих к ней районах.

Там находятся только подразделения охраны.

17 августа сообщалось, что в районе Запорожской атомной электростанции зафиксировано не менее шести прилётов украинских снарядов, сама станция не пострадала.