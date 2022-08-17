В районе Запорожской АЭС зафиксировали шесть прилётов украинских снарядов
- РИА Новости
«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС», — заявил он.
По его словам, по самой станции попаданий не было, она работает в штатном режиме.
Ранее Рогов заявил, что руководство ООН не обращает внимания на факты обстрелов Запорожской АЭС.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.