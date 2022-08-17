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В районе Запорожской АЭС зафиксировали шесть прилётов украинских снарядов

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В районе Запорожской атомной электростанции зафиксировано не менее шести прилётов украинских снарядов, сама станция не пострадала. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
В районе Запорожской АЭС зафиксировали шесть прилётов украинских снарядов
  • РИА Новости

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС», — заявил он.

По его словам, по самой станции попаданий не было, она работает в штатном режиме.

Ранее Рогов заявил, что руководство ООН не обращает внимания на факты обстрелов Запорожской АЭС.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

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