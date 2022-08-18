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Захарова обвинила Украину в ядерном шантаже

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live» обвинила украинскую сторону в ядерном шантаже в отношении ситуации, складывающейся вокруг Запорожской АЭС.
Захарова обвинила Украину в ядерном шантаже
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом... Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?» — цитирует её РИА Новости.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщил, что ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя.

До этого в районе Запорожской атомной электростанции зафиксировали не менее шести прилётов украинских снарядов, сама станция не пострадала.

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