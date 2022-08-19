«От режима Зеленского можно ожидать чего угодно»: в Запорожской области заявили об усилении защиты ЗАЭС

Система защиты Запорожской АЭС усилена на фоне сообщений о подготовке Киевом провокации на объекте, заявили в военно-гражданской администрации региона. Ранее Минобороны РФ предупредило, что Украина планирует провести артиллерийский обстрел станции 19 августа. Тем временем в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США опираются на ложные сведения, пытаясь очернить Россию заявлениями по ситуации вокруг ЗАЭС. Как отметили дипломаты, продолжающиеся обстрелы станции украинскими войсками подталкивают Европу к новой техногенной катастрофе.

В военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что система защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС) усилена.

«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — цитирует РИА Новости члена главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова.

Напомним, что 18 августа в Минобороны РФ предупредили о подготовке Киевом запланированной на 19 августа провокации с обстрелом ЗАЭС из артиллерии, расположенной на позициях в Никополе. Как отметили в оборонном ведомстве, целью провокации на ЗАЭС является создание зоны отчуждения до 30 км, а также ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме.

В ведомстве также предупредили, что в случае аварии на объекте может произойти выброс радиоактивных веществ в атмосферу с разносом на сотни километров, что, в свою очередь, способно вызвать волну массовой миграции с катастрофическими последствиями.

Вместе с тем в Минобороны РФ отметили, что российские военные принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. При этом, по данным ведомства, российских тяжёлых вооружений нет ни на территории объекта, ни в прилегающих к нему районах.

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Вечером 18 августа украинские войска вновь обстреляли расположенный рядом с ЗАЭС город Энергодар. По данным администрации региона, массированный огонь из тяжёлой артиллерии фиксировался с 22:50 по местному времени.

Между тем в ВГА заявили, что в случае остановки работы ЗАЭС на Украине начнётся энергетический кризис. По оценкам Рогова, ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, использовавшейся на украинской территории.

«Сейчас эта доля ещё больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объём поставляемой электроэнергии доходил до 70—72 млн рублей ежедневно», — отметил Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем он полагает, что остановка реактора не представляет сложности, однако его последующее применение связано с определёнными трудностями.

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«Остановить реактор — это не проблема, это 5—10 секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнётся энергетический кризис», — сказал Рогов.

В российском посольстве в Вашингтоне тем временем заявили, что США не брезгуют ложью, пытаясь очернить Россию заявлениями о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

В дипмиссии обратили внимание на утверждения Госдепа США о том, что Россия якобы пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, а военнослужащие РФ применяют насилие в отношении сотрудников атомной станции.

«Никаких доказательств не приводится, а главный виновник происходящего вновь оставлен за скобками. Очевидно, что в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну», — отметили в посольстве.

Вместе с тем дипломаты подчеркнули, что на фоне риторики Вашингтона продолжаются удары украинской стороны по ЗАЭС, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и беспилотников.

Согласно данным, которые приводит посольство, к 18 августа было зафиксировано 12 обстрелов, в ходе которых на территории ЗАЭС и Энергодара отмечено более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе. В дипмиссии также напомнили о предупреждении Минобороны РФ о готовящейся Киевом провокации.

«Подобная безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придётся справляться многие десятилетия», — заключили в посольстве РФ.