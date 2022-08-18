В Запорожской области сообщили, что ВСУ вновь открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские военные вновь открыли массированный огонь по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Как сообщает ТАСС, об этом власти города написали в Telegram.

Информация о пострадавших, а также о местах разрывов снарядов в данный момент уточняется.

Ранее ВСУ уже подвергали Энергодар в Запорожской области массированному обстрелу.

Местных жителей призвали переместиться в безопасное место.

Также сообщалось, что в Энергодаре задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск. По данным МВД Запорожской области, оба задержанных работали на Запорожской АЭС.