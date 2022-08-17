В Энергодаре задержаны два наводчика артиллерии украинских войск

В Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел региона.

«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба наводчика работали на атомной электростанции.

По данным ведомства, задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока.

Ранее бывший начальник инспекции по надзору за радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью RT сообщил, что если ракеты украинских войск попадут в хранилище топлива Запорожской АЭС, то последствия катастрофы, помимо Украины, коснутся ещё порядка девяти стран.