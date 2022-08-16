Специалист по радиационной безопасности Кузнецов предупредил о последствиях обстрелов ЗАЭС
- РИА Новости
Он рассказал, что на станции около сотни контейнеров на сегодняшний день заполнены отработанным топливом.
По его словам, в случае их разрушения радиация очень быстро распространится в окружающей среде.
«Куда ветер продукты этого пожара отправит, это одному богу известно. Если произойдёт групповое разрушение контейнеров... 20—30 штук, радиоактивность затронет порядка девяти стран: это Турция, Болгария, Румыния, Словакия, Чехия, Польша, ряд стран Прибалтики [плюс] территория Западной Украины», — объяснил Кузнецов.
15 августа власти Запорожской области заявили, что Вооружённые силы Украины за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции.