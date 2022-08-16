Специалист по радиационной безопасности Кузнецов предупредил о последствиях обстрелов ЗАЭС

Бывший начальник инспекции по надзору за радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью RT сообщил, что если ракеты украинских войск попадут в хранилище топлива Запорожской АЭС, то последствия катастрофы, помимо Украины, коснутся ещё порядка девяти стран.

Он рассказал, что на станции около сотни контейнеров на сегодняшний день заполнены отработанным топливом.

По его словам, в случае их разрушения радиация очень быстро распространится в окружающей среде.

«Куда ветер продукты этого пожара отправит, это одному богу известно. Если произойдёт групповое разрушение контейнеров... 20—30 штук, радиоактивность затронет порядка девяти стран: это Турция, Болгария, Румыния, Словакия, Чехия, Польша, ряд стран Прибалтики [плюс] территория Западной Украины», — объяснил Кузнецов.

15 августа власти Запорожской области заявили, что Вооружённые силы Украины за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции.