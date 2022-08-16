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Специалист по радиационной безопасности Кузнецов предупредил о последствиях обстрелов ЗАЭС

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Бывший начальник инспекции по надзору за радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью RT сообщил, что если ракеты украинских войск попадут в хранилище топлива Запорожской АЭС, то последствия катастрофы, помимо Украины, коснутся ещё порядка девяти стран.
Специалист по радиационной безопасности Кузнецов предупредил о последствиях обстрелов ЗАЭС
  • РИА Новости

Он рассказал, что на станции около сотни контейнеров на сегодняшний день заполнены отработанным топливом.

По его словам, в случае их разрушения радиация очень быстро распространится в окружающей среде.

«Куда ветер продукты этого пожара отправит, это одному богу известно. Если произойдёт групповое разрушение контейнеров... 20—30 штук, радиоактивность затронет порядка девяти стран: это Турция, Болгария, Румыния, Словакия, Чехия, Польша, ряд стран Прибалтики [плюс] территория Западной Украины», — объяснил Кузнецов.

15 августа власти Запорожской области заявили, что Вооружённые силы Украины за два часа нанесли около 25 ударов тяжёлой артиллерией по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции.

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