Беспилотники будут вести постоянные съёмки в районе ЗАЭС на случай провокации ВСУ

Беспилотники будут вести постоянные съёмки в районе Запорожской атомной электростанции на случай провокации со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом в эфире канала «Соловьёв LIVE» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съёмки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы любой прилёт, любой момент можно было зафиксировать в режиме онлайн», — заявил он.

Ранее Рогов в стриме RT «Летучка» рассказал о двух целях Вооружённых сил Украины на Запорожской атомной электростанции. По его словам, первая цель — это сухое хранилище отходов ядерного топлива, вторая — это охладительный контур.

Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.