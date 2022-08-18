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Беспилотники будут вести постоянные съёмки в районе ЗАЭС на случай провокации ВСУ

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Беспилотники будут вести постоянные съёмки в районе Запорожской атомной электростанции на случай провокации со стороны Вооружённых сил Украины.
Беспилотники будут вести постоянные съёмки в районе ЗАЭС на случай провокации ВСУ
  • © AP Photo

Об этом в эфире канала «Соловьёв LIVE» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. 

«Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съёмки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы любой прилёт, любой момент можно было зафиксировать в режиме онлайн», — заявил он.

Ранее Рогов в стриме RT «Летучка» рассказал о двух целях Вооружённых сил Украины на Запорожской атомной электростанции. По его словам, первая цель — это сухое хранилище отходов ядерного топлива, вторая — это охладительный контур.

Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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