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Член совета ВГА Запорожской области Рогов рассказал о двух целях ВСУ на ЗАЭС

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT «Летучка» рассказал о двух целях Вооружённых сил Украины на Запорожской атомной электростанции.

«Две основные цели, если мы говорим о Запорожской АЭС. Первая — это сухое хранилище отходов ядерного топлива, вторая — это охладительный контур», — отметил он.

По его словам, эти места «не предусматривают, чтобы по ним постоянно били».

При этом Рогов уточнил, что «сами шесть энергоблоков защищены более чем хорошо».

«Каждый из них — это до нескольких метров железобетона. Слава богу, у режима Зеленского, у этих нацистских обезьян с гранатой, нет таких гранат, которыми они могли бы повредить сами энергоблоки», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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