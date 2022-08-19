Постпредство России: США молчат о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС

Соединённые Штаты продолжают хранить молчание по поводу провокаций, которые украинская армия устраивает на Запорожской АЭС. Об этом говорится в письме, которое постпредство России распространило в Совбезе ООН.

«США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе», — говорится в документе.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на Запорожской АЭС.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.