Постпредство России: США молчат о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС
- РИА Новости
«США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе», — говорится в документе.
19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на Запорожской АЭС.
Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.