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Постпредство России: США молчат о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС

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Соединённые Штаты продолжают хранить молчание по поводу провокаций, которые украинская армия устраивает на Запорожской АЭС. Об этом говорится в письме, которое постпредство России распространило в Совбезе ООН.
Постпредство России: США молчат о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе», — говорится в документе.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на Запорожской АЭС.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

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