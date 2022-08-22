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Российские войска уничтожили станцию наведения С-300 и комплекс контрбатарейной борьбы ВСУ

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Российские войска уничтожили в Харьковской области украинскую станцию наведения комплекса С-300 и комплекс контрбатарейной борьбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что за сутки российские войска поразили восемь пунктов управления Вооружённых сил Украины, а также живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. 

Уничтожено шесть украинских складов вооружения и боеприпасов.

По данным Минобороны, в районе населённого пункта Рогань Харьковской области уничтожена радиолокационная станция наведения украинского ЗРК С-300. При этом в районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы американского производства.

Также Воздушно-космические силы России в рамках спецоперации поразили высокоточным оружием пункт управления 102-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

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