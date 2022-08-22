ВКС России поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в Запорожской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России в рамках спецоперации поразили высокоточным оружием пункт управления 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в районе населённого пункта Полтавка Запорожской области поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

По его словам, уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.

Также в Минобороны заявили, что российские войска уничтожили в ДНР за сутки до 100 националистов.