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ВС России уничтожили в ДНР за сутки до 100 националистов

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RT
ВС России уничтожили в ДНР за сутки до 100 националистов, сообщили в российском Минобороны.

«Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцева, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожены до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы уничтожили до 330 украинских националистов на севере Харькова, а также возле Звановки и Парасковиевки в ДНР.

Российская артиллерия также уничтожила более 250 украинских националистов в районе Мазановки под Славянском.

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