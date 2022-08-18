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Российские подразделения уничтожили более 250 националистов под Славянском

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Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских националистов в районе Мазановки под Славянском, заявили в Минобороны России.
Российские подразделения уничтожили более 250 националистов под Славянском
  • РИА Новости

«В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Мазановка ДНР ликвидировано более 250 националистов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские силовики задержали в Херсоне наводчика украинских ударов по городу.

Мужчина заявил, что в период с марта по июль он передал координаты девяти мест сосредоточения ВС России.

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