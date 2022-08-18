военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Херсоне задержан наводчик украинских ударов по городу

Короткая ссылка
Российские силовики задержали в Херсоне наводчика украинских ударов по городу.
В Херсоне задержан наводчик украинских ударов по городу
  • РИА Новости

Задержанный Пётр Жадан рассказал, что после начала специальной военной операции России он предложил помощь своему бывшему командиру, капитану ВСУ Сергею Ченашеву, который находился в Николаеве.

Как сообщает РИА Новости, мужчина заявил, что в период с марта по июль он передал координаты девяти мест сосредоточения ВС России.

Ранее стало известно, что в Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить