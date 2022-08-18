В Херсоне задержан наводчик украинских ударов по городу

Российские силовики задержали в Херсоне наводчика украинских ударов по городу.

Задержанный Пётр Жадан рассказал, что после начала специальной военной операции России он предложил помощь своему бывшему командиру, капитану ВСУ Сергею Ченашеву, который находился в Николаеве.

Как сообщает РИА Новости, мужчина заявил, что в период с марта по июль он передал координаты девяти мест сосредоточения ВС России.

Ранее стало известно, что в Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск.