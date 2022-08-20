Минобороны России заявило об уничтожении до 330 украинских националистов

В Министерстве обороны России заявили, что российские вооружённые силы уничтожили до 330 украинских националистов на севере Харькова, а также возле Звановки и Парасковиевки в ДНР.

«Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожены до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районах населённых пунктов Звановка и Парасковиевка в ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады украинских военных уничтожены более 200 человек личного состава, два танка и семь спецавтомобилей.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила более 250 украинских националистов в районе Мазановки под Славянском.