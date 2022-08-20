военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны России заявило об уничтожении до 330 украинских националистов

Короткая ссылка
В Министерстве обороны России заявили, что российские вооружённые силы уничтожили до 330 украинских националистов на севере Харькова, а также возле Звановки и Парасковиевки в ДНР.

«Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожены до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районах населённых пунктов Звановка и Парасковиевка в ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады украинских военных уничтожены более 200 человек личного состава, два танка и семь спецавтомобилей.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила более 250 украинских националистов в районе Мазановки под Славянском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить