Супруга Зеленского попросила США помочь Украине системами ПВО

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Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена, выступая в американском конгрессе, попросила власти США помочь Украине средствами противовоздушной обороны.
Супруга Зеленского попросила США помочь Украине системами ПВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — заявила она. Зеленская призвала Соединённые Штаты оперативно решить этот вопрос.

Ранее глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать ещё четыре РСЗО HIMARS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».

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