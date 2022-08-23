«Для натаскивания нацистских боевиков»: как Брюссель намерен создать миссию ЕС по подготовке военнослужащих ВСУ

В МИД России назвали планирующуюся миссию Евросоюза по подготовке ВСУ базой для натаскивания нацистских боевиков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в объединении обсуждают создание миссии для подготовки украинских военных. По его словам, отдельные европейские страны уже занимаются обучением военнослужащих ВСУ — в частности, для эксплуатации поставляемой украинским вооружённым силам техники. Это Польша, Чехия, Великобритания и Франция, сообщил Боррель. По мнению экспертов, такие усилия европейцев, а также их инициатива по созданию миссии ЕС для обучения военнослужащих ВСУ, потворствуют ведению прокси-войны Запада против России на территории Украины. Однако это не сможет изменить ход спецоперации, уверены аналитики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планирующуюся миссию ЕС по подготовке ВСУ базой для натаскивания нацистских боевиков. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — написала Захарова.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил во время пресс-конференции, что ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Он выразил надежду, что страны Евросоюза одобрят такой шаг.

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Боррель подчеркнул, что конфликт «требует усилий не только в плане поставок материалов, но и подготовки и помощи в организации (украинских. — RT) вооружённых сил».

«Именно это мы сейчас обсуждаем, и мы продолжим это обсуждение в течение следующей недели. К слову, в следующий понедельник в Праге мы обсудим этот вопрос на совете министров обороны. Надеюсь, это решение будет одобрено», — заявил он.

По словам Борреля, миссия будет располагаться не на Украине, а в соседних странах, «где уже идёт подготовка».

«Много украинских военнослужащих проходят обучение в Польше, Чехии, в Великобритании, во Франции. Когда мы поставляем вооружения, — а вооружения эти довольно сложные, и их необходимо применять… А чтобы их применять, требуется довольно серьёзная подготовка, — отметил он. — Но мы не будем этого делать (проводить обучение ВСУ. — RT) на территории Украины».

Боррель также назвал ещё не созданную миссию ЕС для подготовки украинских солдат «важной» и подчеркнул, что она должна соответствовать «уровню конфликта», который мобилизует крайне значимые средства и сотни тысяч солдат.

Учебные центры ВСУ

Напомним, уже сейчас страны Запада обучают украинских военных боевой подготовке.

Как сообщила 6 июля пресс-служба Пентагона, такие усилия на Западе курирует Международная группа по координации стран-доноров при Европейском командовании Вооружённых сил США. Как отмечается в заявлении, из-за ограниченности объёмов «вооружений и боеприпасов советских времён», которые используют украинские солдаты, они переходят на более современные системы вооружений, которые отвечают стандартам НАТО, и нуждаются в обучении по их эксплуатации.

«Группа координирует деятельность по подготовке украинских солдат на Западе», — отметили в Минобороны США.

В частности, в обучении украинских военных, помимо таких стран как Польша, Чехия, Франция и Великобритания, которые уже перечислил Боррель, принимает участие также Германия.

Как сообщил в июле канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, на территории Германии представителей ВСУ учат обращаться с ракетными системами залпового огня Mars 2, которые позже Берлин направил Киеву.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Michael Sohn

Как заявили тогда в МИД РФ, обучение солдат ВСУ и использование территории Европы как транзита для поставок оружия могут привести «к расширению зоны вооружённого конфликта».

«Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия», — заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

11 августа британское Минобороны сообщило в своём пресс-релизе, что украинские военные проходят в Великобритании подготовку по использованию пусковых установок реактивных систем залпового огня «для достижения максимальной эффективности» этих систем.

«В дополнение к этому Великобритания обязалась в ближайшие месяцы обучить до десяти тысяч украинских военных навыкам действий пехоты на поле боя. Канада, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды объявили о том, что поддержат эту программу», — сообщили в ведомстве.

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Как уточнили позже в Министерстве национальной обороны Канады, с августа военнослужащие вооружённых сил страны направляются в Великобританию, чтобы «возобновить подготовку украинских новобранцев для содействия военным усилиям Украины».

«Ожидается, что военнослужащие ВС Канады помогут в обучении примерно 10 тыс. солдат», — говорится в заявлении ведомства.

По данным канадского Минобороны, было направлено около 166 военнослужащих, при этом уточняется, что их число может быть увеличено до 225 человек. Военные будут там находиться до октября, сообщает оборонное ведомство.

В свою очередь, Швеция выделила 120 инструкторов для обучения украинских военных в Великобритании. Об этом сообщается на сайте шведского правительства.

Минобороны Дании также заявило, что поддержит британский проект по обучению военнослужащих Украины и готово предоставить для этой цели 130 своих военных. Кроме того, Копенгаген не против обучать украинских солдат и на территории Дании.

Со своей стороны Финляндия выделила около 20 военных для отправки в Великобританию на участие в программе подготовки Вооружённых сил Украины.

«В очень тесной связке»

Как отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, ЕС, как и англосаксонские Канада и Великобритания, действуют в русле США и НАТО, инициируя миссию по боевой подготовке украинских военных.

«Все они в очень тесной связке выступают фактически за то, чтобы обеспечить в будущем глобальное лидерство США. При этом опора на европейских союзников важна для Вашингтона как один из элементов этой системы. Все усилия европейцев, а также их инициативы, включая создание миссии ЕС по обучению представителей ВСУ, потворствуют ведению прокси-войны на территории Украины против России», — заявил он в беседе с RT.

Всё это ведёт к тому, что конфликт будет затягиваться и расширяться, считает Ермаков.

Украинские военные

AFP

© Anatolii STEPANOV

«И в конечном счёте это очень негативно скажется на тех же самых европейских государствах, в том числе на расширении их социально-экономического кризиса. И многие страны ЕС уже это переживают», — сказал аналитик.

При этом Ермаков полагает, что инициативу Евросоюза по созданию миссии для обучения украинских военных не стоит недооценивать.

«Учитывая, что США в последних пакетах военной помощи ещё больше расширяют номенклатуру вооружений и сложность поставляемых систем, то обучение таким вооружениям уж точно не будет способствовать урегулированию ситуации на Украине», — считает эксперт.

В свою очередь, политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов также считает, что обсуждения в ЕС миссии по подготовке ВСУ говорят о том, что Евросоюз всё глубже погружается в противостояние с Россией посредством большего вовлечения в конфликт на Украине.

«Сейчас страны Евросоюза уже официально признают, что готовят бойцов ВСУ и даже хотят создать такую общеевропейскую миссию. Это является безусловным прямым проявлением всё большего погружения ЕС в конфликт на Украине, который является на самом деле противостоянием РФ с Западом», — сообщил в комментарии RT Ежов.

Ермаков придерживается схожей позиции. По его словам, создание миссии ЕС по подготовке украинских военных укладывается в стратегию Вашингтона по превращению Евросоюза в центр противостояния России.

«Страны ЕС активно вовлекаются Соединёнными Штатами в гибридную войну против РФ, теперь и за счёт централизованного обучения украинских военных» , — заявил он.

Ежов со своей стороны предположил, что миссия ЕС по боевой подготовке ВСУ может действовать на территории Польши или прибалтийских государств.

«Это очень логичные варианты. Эти страны изо всех сил хотят выслужиться перед США и готовы играть ведущую роль в тех инициативах, которые помогут им казаться более лояльными Вашингтону», — отметил Ежов.

Впрочем, как считает эксперт, за несколько недель или даже месяцев новобранцев в ВСУ невозможно научить эффективно применять западное оружие и воевать с ним даже под эгидой ЕС.