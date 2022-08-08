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Финляндия направит специалистов в Великобританию для подготовки украинских военных

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Минобороны Финляндии направит своих специалистов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных.
Финляндия направит специалистов в Великобританию для подготовки украинских военных
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Финляндия направит около 20 военнослужащих в Великобританию для участия в программе подготовки Вооружённых сил Украины. Программой обучения руководит Великобритания, которая обратилась за поддержкой к странам-партнёрам», — говорится на сайте финского оборонного ведомства.

По данным Великобритании, цель программы — обеспечить базовую военную подготовку до 10 тыс. украинских добровольцев.

Ранее стало известно, что правительство Швеции направит в Великобританию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины. Уточняется, что они смогут впоследствии служить в ВСУ.

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