Финляндия направит специалистов в Великобританию для подготовки украинских военных

Минобороны Финляндии направит своих специалистов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных.

«Финляндия направит около 20 военнослужащих в Великобританию для участия в программе подготовки Вооружённых сил Украины. Программой обучения руководит Великобритания, которая обратилась за поддержкой к странам-партнёрам», — говорится на сайте финского оборонного ведомства.

По данным Великобритании, цель программы — обеспечить базовую военную подготовку до 10 тыс. украинских добровольцев.

Ранее стало известно, что правительство Швеции направит в Великобританию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины. Уточняется, что они смогут впоследствии служить в ВСУ.