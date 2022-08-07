Швеция направит в Великобританию до 120 инструкторов для обучения украинских военных

Правительство Швеции направит в Великобританию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.

«Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединённые экспедиционные силы (JEF), а также Канаду. Сейчас правительство решило, что Швеция будет способствовать обучению украинских солдат», — говорится в пресс-релизе на сайте правительства Швеции.

Уточняется, что обученные граждане смогут впоследствии служить в ВСУ.

В военной подготовке примут участие около 10 тыс. граждан Украины и до 120 шведских инструкторов.

Ранее уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил подготовить 10 тыс. украинских солдат на территории европейских стран за четыре месяца.

В июле глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что первая группа украинских военнослужащих прибыла в Британию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку.