Глава Минобороны Британии сообщил о прибытии на обучение первой группы украинских военных
«Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооружённых конфликтов», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что каждый курс будет длиться несколько недель.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил подготовить 10 тыс. украинских солдат на территории европейских стран за четыре месяца.
В ходе визита в Киев Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон может «возглавить эту прорывную кампанию».