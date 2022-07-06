Глава Минобороны Британии сообщил о прибытии на обучение первой группы украинских военных

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что первая группа украинских военнослужащих прибыла в Британию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку.

«Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооружённых конфликтов», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что каждый курс будет длиться несколько недель.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил подготовить 10 тыс. украинских солдат на территории европейских стран за четыре месяца.

В ходе визита в Киев Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон может «возглавить эту прорывную кампанию».