Джонсон предложил подготовить 10 тысяч украинских солдат за четыре месяца

Премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил подготовить 10 тысяч украинских солдат на территории европейских стран за четыре месяца. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера.