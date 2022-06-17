Джонсон предложил подготовить 10 тысяч украинских солдат за четыре месяца
«Премьер-министр предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских сил, которая потенциально позволит подготавливать до 10 тыс. солдат каждые 120 дней», — говорится в сообщении.
В ходе визита в Киев Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон может «возглавить эту прорывную кампанию».
Ранее британский премьер-министр Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом с необъявленным визитом.