Джонсон предложил подготовить 10 тысяч украинских солдат за четыре месяца

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Премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил подготовить 10 тысяч украинских солдат на территории европейских стран за четыре месяца. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

«Премьер-министр предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских сил, которая потенциально позволит подготавливать до 10 тыс. солдат каждые 120 дней», — говорится в сообщении.

В ходе визита в Киев Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон может «возглавить эту прорывную кампанию».

Ранее британский премьер-министр Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом с необъявленным визитом.

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