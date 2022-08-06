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Австралийский наёмник заявил, что ВСУ отправляют на передовую неподготовленных новобранцев

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Австралийский наёмник Мэтт Ро в интервью The Guardian заявил, что Вооружённые силы Украины отправляют на передовую неподготовленных новобранцев.
Австралийский наёмник заявил, что ВСУ отправляют на передовую неподготовленных новобранцев
  • AP

По словам австралийца, у него нет боевого опыта, до конфликта на Украине он занимался садоводством и ландшафтным дизайном. 

При этом на Украине он занимается обучением новобранцев перед их отправкой на передовую. В статье говорится, что часто это единственное обучение, которое получают украинские новобранцы.

«Ты спрашиваешь: «Сколько из вас стреляли раньше из винтовки?» Из ста человек только двое поднимают руку», — рассказал Ро.

Также он заявил, что многих бойцов, которых он тренировал, уже потеряли в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области было уничтожено более 80 иностранных наёмников.

2 августа Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.

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