МИД России заявил о риске расширения зоны конфликта из-за шагов Европы в отношении Украины
- РИА Новости
«Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Эти действия могут привести к расширению зоны вооружённого конфликта», — цитирует его словам сайт российского внешнеполитического ведомства.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила опасения, что конфликт на Украине может перекинуться на территорию Молдавии.