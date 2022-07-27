МИД России заявил о риске расширения зоны конфликта из-за шагов Европы в отношении Украины

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что обучение солдат ВСУ и использование территории Европы как транзита для поставок оружия могут привести к расширению зоны конфликта.

«Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Эти действия могут привести к расширению зоны вооружённого конфликта», — цитирует его словам сайт российского внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила опасения, что конфликт на Украине может перекинуться на территорию Молдавии.