Молдавский премьер заявила, что опасается перехода конфликта на Украине в Молдавию

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью CNN выразила опасения, что конфликт на Украине может перекинуться на территорию Молдавии.
Молдавский премьер заявила, что опасается перехода конфликта на Украине в Молдавию
  • globallookpress.com
  • © Sean Gallup/Keystone Press Agency

«Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, глава молдавского правительства заявила, что в Кишинёве делают всё возможное для поддержания мира и стабильности. 

Ранее в МИД России заявили, что Москва обеспокоена тенденциями сближения Молдавии с НАТО и отхода от нейтралитета.

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.

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