Молдавский премьер заявила, что опасается перехода конфликта на Украине в Молдавию

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью CNN выразила опасения, что конфликт на Украине может перекинуться на территорию Молдавии.

«Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, глава молдавского правительства заявила, что в Кишинёве делают всё возможное для поддержания мира и стабильности.

Ранее в МИД России заявили, что Москва обеспокоена тенденциями сближения Молдавии с НАТО и отхода от нейтралитета.

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.