В Приднестровье напомнили о последствиях возможного выхода Молдавии из соглашения по ПМР

Возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.