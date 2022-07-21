В Приднестровье напомнили о последствиях возможного выхода Молдавии из соглашения по ПМР
«Если Республика Молдова юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее лидер ПМР Вадим Красносельский сообщил, что потенциальные поставки оружия стран НАТО в Молдавию настораживают
В июне в Приднестровье продлили высокий уровень террористической опасности.