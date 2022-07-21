В Приднестровье напомнили о последствиях возможного выхода Молдавии из соглашения по ПМР

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Возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Если Республика Молдова юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее лидер ПМР Вадим Красносельский сообщил, что потенциальные поставки оружия стран НАТО в Молдавию настораживают

В июне в Приднестровье продлили высокий уровень террористической опасности.

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