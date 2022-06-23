В Приднестровье продлили высокий уровень террористической опасности
- AP
«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской республики срок действия высокого, «жёлтого» уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в указе.
Отмечается, что это связано с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершению.
Ранее Красносельский заявил, что возможные поставки западного оружия в Молдавию настораживают.