В Приднестровье продлили высокий уровень террористической опасности

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский продлил высокий уровень террористической опасности.
В Приднестровье продлили высокий уровень террористической опасности
  • AP

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской республики срок действия высокого, «жёлтого» уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в указе.

Отмечается, что это связано с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершению.

Ранее Красносельский заявил, что возможные поставки западного оружия в Молдавию настораживают.

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