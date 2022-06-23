В Приднестровье продлили высокий уровень террористической опасности

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский продлил высокий уровень террористической опасности.

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской республики срок действия высокого, «жёлтого» уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в указе.

Отмечается, что это связано с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершению.

Ранее Красносельский заявил, что возможные поставки западного оружия в Молдавию настораживают.