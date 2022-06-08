Глава ПМР: возможные поставки западного оружия в Молдавию настораживают

Потенциальные поставки оружия стран НАТО в Молдавию настораживают, заявил лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

«То, что оружие завозится или будет завезено в Молдову, это настораживает», — приводит РИА Новости слова Красносельского в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, милитаризация заканчивается войной, «это аксиома».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна ведёт предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.

Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.