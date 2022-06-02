Молдавия обсуждает со странами ЕС возможные поставки летальных вооружений

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью телеканалу «Молдова 1» заявила, что страна ведёт предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.

«Мы обратилась с запросом к нашим партнёрам, включая эту нелетальную помощь, помощь для укрепления границ... Естественно, также обсуждаем со странами ЕС помощь другого рода. Пока это предварительные дискуссии. Пока мы решаем, что нам необходимо, понадобится ли нам летальное оружие или нет», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.

Вместе с этим президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.