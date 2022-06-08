Додон: готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии
- AP
По его словам, это делается для того, чтобы оправдать военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО.
«Отчётливо видно, что Майя Санду и её внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации», — написал Додон в Telegram-канале.
По его словам, «готовится военное и политическое присоединение страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета».
Он отметил, что для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы «Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность».
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна ведёт предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.
Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.