Додон: готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о провоцировании Западом дестабилизации в республике.
Додон: готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии
  • AP

По его словам, это делается для того, чтобы оправдать военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО.

«Отчётливо видно, что Майя Санду и её внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации», — написал Додон в Telegram-канале.

По его словам, «готовится военное и политическое присоединение страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета».

Он отметил, что для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы «Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна ведёт предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.

Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.

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